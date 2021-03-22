Тобольск, Тюменская область, 22 марта, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Тюменской области общая строительная готовность будущего производства малеинового ангидрида (МАН), размещённого под Тобольском, составляет более 50%. Об этом сообщает пресс-служба «ЗапСибНефтехима».

Пресс-служба «ЗапСибНефтехима» Строительство завода МАН под Тобольском

На стройплощадке будущего завода с уникальным для России производством уже смонтировано более 90% металлоконструкций, 90% оборудования и 50% технологических трубопроводов. Завершён монтаж компрессорной установки для подачи атмосферного воздуха. Установка предназначена для сжатия атмосферного воздуха перед его подачей в блок синтеза МАН и располагается в специально построенном для этого здании. Помимо компрессорного агрегата и блока синтеза, строятся узлы абсорбции, регенерации, десорбции, генерации пара, а также склад твёрдого МАН, подстанция, аппаратная и градирня.

Отмечается, что сырьём для выпуска малеинового ангидрида послужит производимый «ЗапСибНефтехимом» бутан. МАН широко применяется в различных сферах промышленности — от автомобилестроения и судостроения до фармацевтики, его используют при производстве плёнок, синтетических волокон, лаков и красок. На сегодня в России потребляют порядка 6 тыс тонн МАН, и пока он весь импортируется.