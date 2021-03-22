Абакан, , 06:19 — REGNUM В Хакасии 22 марта ожидается сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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По данным Хакасского гидрометцентра, 22 марта в республике прогнозируется очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с. Порывы в горах могут достигать 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта сильная метель стала причиной закрытия нескольких участков трассы «Кола» в Мурманской области.

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