Токио, , 06:14 — REGNUM Создатели ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Shin Megami Tensei III: Nocturne опубликовали информацию о точной дате релиза игры. Об этом 22 марта сообщает портал Gematsu.

Игра выйдет на ПК и консолях PlayStation 4 и Nintendo Switch 25 мая 2021 года. В США её копию можно будет приобрести за $49,99, версия Digital Deluxe Edition обойдётся в $69,99. Ремастер Shin Megami Tensei III: Nocturne получил обновлённые модели и текстуры, дополнительные настройки сложности, функцию сохранения в любой момент прохождения, англоязычную озвучку и новую сюжетную линию с персонажем Райдо Кузуноха.

Ранее в сеть было выложено видеообращение режиссёра игры Кадзуки Ямая. Он напомнил геймерам, что оригинальная Shin Megami Tensei III: Nocturne вышла 18 лет назад и рассказал об улучшениях, которые получит ремастер.

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