Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Возобновить строительство стены на границе с Мексикой призвал администрацию президента США Джозефа Байдена предыдущий американский лидер Дональд Трамп. Соответствующее заявление экс-президента США было распространено 21 марта.

Как пояснил Трамп, строительство стены необходимо немедленно завершить в свете кризиса, связанного с притоком большого количества нелегальных мигрантов. По мнению экс-президента, стену можно достроить за несколько недель.

Трамп отметил, что ему в период своего президентства удалось обеспечить надёжную охрану границы, а администрация Байдена за короткое время «превратила национальный триумф в национальную катастрофу» и должна признать своё поражение. Экс-президент заявил, что действия нынешней администрации Белого дома приводят к трагедиям и гибели людей.

Трамп инициировал строительство стены на границе США и Мексики с целью пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков. Чтобы финансировать строительство стены в обход Конгресса США, экс-президент ввёл на границе с Мексикой режим чрезвычайного положения.

В свою очередь, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас предупредил о прибытии в США рекордного за последние 20 лет числа нелегальных мигрантов. По его мнению, одной из главных причин происходящего является частичное упразднение администрацией Трампа инфраструктуры для размещения нелегалов.

Президент США Байден после вступления в должность главы государства подписал несколько указов о смягчении миграционного законодательства и об отмене режима ЧП на американо-мексиканской границе.

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