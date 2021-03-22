Тюмень, , 05:58 — REGNUM В Тюмени автомобили марок Citroen, Ford и BMW оказались самыми аварийными в 2020 году. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на аналитику сервиса Auto.ru.

Среди аварийных моделей оказались также Audi Q3 и Ford Fiesta. Самая высокая средняя стоимость ремонта оказалась у автомобилей марки Mercedes — в среднем 380 тысяч рублей.

Согласно аналитике Auto.ru, самый распространенный тип дорожно-транспортных происшествий в Тюмени — столкновение с другим движущимся транспортным средством — 84% случаев. Затем по частоте следует наезд на стоящее транспортное средство — 7%, и наезд на препятствие — 5%.