Новосибирск, , 05:58 — REGNUM Колонна военной техники горного мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулась из Тувы для участия в параде Победы в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Уточняется, что военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр», самоходных артиллерийских установках «Нона-СВК», комплексах с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» на базе автомобилей КамАЗ совершили многокилометровый марш до станции погрузки в Абакане, а затем железнодорожным транспортом были отправлены до станции разгрузки в Новосибирске.

В марше участвует около 20 единиц военной и специальной техники.