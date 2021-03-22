Пекин, , 05:56 — REGNUM Китайские телерадиовещательные компании должны запустить специальные каналы и частоты, временные интервалы, разделы и режимы для программ, ориентированных на несовершеннолетнюю аудиторию, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

Соответствующий законопроект настоятельно призывает такие механизмы защиты детей, как уполномоченный по делам несовершеннолетних и комитет по оценке программ, ориентированных на несовершеннолетних, обеспечить, чтобы содержание телепередач соответствовало интересам детей, а интересы несовершеннолетних были лучше защищены.

Аудитория должна быть предупреждена о том, что программа может содержать контент, непригодный для несовершеннолетних, а также принять рациональное решение о времени выхода программы и ее компоновке, говорится в законопроекте.

Общественное мнение по данному вопросу будет исследоваться до 16 апреля 2021 года с целью грамотного принятия законопроекта, который размещен на сайте Национального управления радио и телевидения.

Законопроект еще не внесен на рассмотрение законодателей, что является частью законодательной процедуры.