Куньмин, Китай, , 05:50 — REGNUM Исследователи из Куньминского института исследований и разработок в провинции Юньнань на юго-западе Китая обнаружили вторую в стране зону распространения исчезающего вида растений Taxus fauna, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

Недавно обнаруженный район распространения этого вида растений, находящийся под первым классом охраны страны, расположен в Национальном природном заповеднике горы Джомолунгма на юго-западе Тибетского автономного района Китая.

Более 3000 особей этого редкого вида присутствуют в зоне распространения, охватывающей более 500 гектаров, сказал инженер института Национального управления лесным хозяйством и пастбищами Чжао Миньсу.

Недавнее открытие окажет важную поддержку изучению биогеографических, биологических и экологических особенностей вида, а также еще больше усилит экологическую и природоохранную ценность заповедника, добавил Чжао.

В 1975 году исследователи обнаружили первый в стране район распространения этого вида в уезде Гьирон Тибетского автономного района.