Монтеррей, Мексика, , 05:47 — REGNUM Канадская теннисистка Лейла Фернандес стала победительницей турнира в Монтеррее (Мексике). В финале она одержала победу над представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счётом 6:1, 6:4.

Фернандес два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и один брейк.

Победительницей розыгрыша турнира в 2020 году был представительница Украины Элина Свитолина.