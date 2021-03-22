Ухань, Китай, , 05:45 — REGNUM Первый в этом году туристический поезд из столицы центральной китайской провинции Хубэй города Уханя, был запущен 20 марта, сообщают агентство Синьхуа.

Поезд, с почти 900 туристов на борту направился в город Сянъян провинции. Во время двухдневного путешествия туристы могут посетить популярную киноплощадку и другие туристические направления, сообщили в компании-операторе.

«Туристический поезд довольно экономичен, а организация поездок подходит для нас, людей среднего и пожилого возраста», — сказал турист по фамилии Ван.

Компания также планирует запустить другие маршруты туристических поездов на короткие расстояния, а также на дальние расстояния в регионы за пределами провинции.