Канберра, , 05:39 — REGNUM Около 18 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения на восточном побережье Австралии. Об этом 22 марта сообщила журналистам в ходе брифинга премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

По словам министра, на 04:00 мск из зоны затопления были эвакуированы 18 тысяч жителей восточного побережья страны. Больше других пострадало северное побережье штата Новый Южный Уэльс в районе города Порт-Маккуори. Здесь выпало 900 мм осадков за шесть суток.

На северном побережье штата и на северо-западе окрестностей Сиднея закрыли более 30 автодорог, в населённых пунктах ограничено движение общественного автотранспорта, прервана работа паромных переправ. Более 130 школ в регионе прекратили занятия, перекрыты мосты через реку Хоксбери. На северном и центральном побережье штата и в пригородах Сиднея ожидаются отключения воды и электроэнергии.

Федеральный министр по чрезвычайным ситуациям Дэвид Литтлепрауд заявил, что эвакуация может потребоваться в общей сложности 54 тыс. человек. Согласно прогнозам метеорологов, сильные дожди и штормовой ветер будут наблюдаться в регионе, как минимум, до 24 марта.

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