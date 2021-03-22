Кемерово, 22 марта 2021, 05:32 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 22 марта, ожидаются снег, мокрый снег, местами с дождём, сильная гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Специалисты кемеровского управления МЧС России рекомендовали кузбассовцам соблюдать необходимые меры предосторожности.
«При ухудшении видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, — подчеркнули в МЧС РФ. — Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде».