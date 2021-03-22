Тюмень, 22 марта 2021, 05:32 — REGNUM Власти Тюмени ограничили продажу алкогольных напитков в праздничные дни. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ограничения на продажу алкоголя распространяются на празднование «Последнего звонка» — 20 мая, Дня молодёжи — 26 июня, Дня города — 31 июля. Также постановление ограничивает торговлю спиртным на День Весны и труда — 1 мая, на День Победы — 9 мая, Международный день защиты детей — 1 июня, День России — 12 июня.
Алкогольные напитки в эти дни будет продаваться только в организациях общественного питания. Перед каждым из праздников в торговых точках будут появляться предупреждающие объявления. Нарушение требования грозит владельцам торговых точек штрафом до 100 тыс. рублей.