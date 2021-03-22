Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Президент США Джозеф Байден из-за своей слабости представляет угрозу безопасности Соединённых Штатов. Об этом 22 марта заявил Стивен Миллер, экс-старший советник предыдущего президента США Дональда Трампа в эфире телеканала Fox News.

Как пояснил Миллер, американский лидер «не может дать безобидное интервью без шпаргалки и падает, поднимаясь по трапу: не один раз, не два, а трижды». Это, по мнению Миллера, является в глазах соперников США — Ирана, России, Венесуэлы и Китая демонстрацией слабости и уязвимости страны.

Миллер отметил, что другие страны «открыто насмехаются» над президентом США, чувствуют слабость американского руководства, а это создаёт угрозу безопасности страны. Экс-советник Трампа определил ситуацию как «кризис в сфере национальной безопасности».

Напомним, американский лидер во время подъёма на борт президентского самолёта несколько раз оступился и упал на трапе. Байден не пострадал и сумел достаточно быстро встать и продолжить подъём.

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