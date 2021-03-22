Новосибирск, , 05:15 — REGNUM В Новосибирской области по факту убийства шестилетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что вечером 19 марта 2021 года в квартире одного из домов в дачном посёлке Кудряшовский было обнаружено тело шестилетнего ребёнка с множественными телесными повреждениями.

«По подозрению в совершении преступления следователем СКР в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны мать и отчим погибшего ребёнка. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности. Также, по предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Данному факту следователи также дадут принципиальную правовую оценку», — отметили в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается.