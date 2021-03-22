Берлин, , 05:07 — REGNUM Депутат бундестага от правящей партии «Христианско-демократический союз» Карин Штренц скончалась во время перелёта с Кубы в Германию Об этом 22 марта сообщило агентство DPA.

Штренц потеряла сознание во время авиаперелёта, экипаж самолёта принял решение об экстренной посадке. Авиаборт приземлился в аэропорту Дублина, на борт вызвали медиков, но депутата спасти не удалось.

Карин Штренц было 53 года, она была депутатом бундестага с 2009 года и входила в состав комитета по обороне. В 2020 году она стала фигуранткой коррупционного скандала, после того, как её заподозрили в лоббировании интересов Азербайджана. В связи со скандалом Парламентская ассамблея Совета Европы запретила Штренц посещение своих сессий, а президиум бундестага принял решение оштрафовать политика на 20 тысяч евро.

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