Пекин, , 05:06 — REGNUM Почти 60% молодых китайцев, согласно недавнему опросу China Youth Daily, обычно ложатся спать поздно и не засыпают раньше 11 часов вечера, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

Опрос проводился по случаю 21-го Всемирного дня сна, который пришелся на 21 марта. Из 2002 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет только 8,5% заявили, что их среднее время сна превышает восемь часов, а более четырех пятых обычно спят от шести до восьми часов в сутки.

На вопрос о качестве сна менее половины молодых китайцев ответили, что спят хорошо. гиперсомния (46%), поверхностный сон (45,4%) и раннее пробуждение (33,1%) являются наиболее распространенными проблемами сна среди молодых китайцев.

Плохое качество сна вредно как для физического, так и для психического здоровья, ослабляя иммунную систему или вызывая эмоциональную раздражительность, говорит медицинский эксперт из госпиталя общего профиля провинции Хэбэй Чжан Сяовэй.

С целью улучшить качество сна, 55,4% респондентов заявили, что меняют свои привычки перед сном. 41,7% отметили, что планируют слушать успокаивающую музыку перед сном и 35,8% сказали, что увеличат количество физических упражнений в дневное время.