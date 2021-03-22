Новосибирск, , 05:02 — REGNUM В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела в отношении директора управления капитального строительства. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта по строительству детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе города, в рамках реализации нацпроекта «Демография», чиновник через подконтрольную фирму подготовил фиктивные документы и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму более 5 млн рублей. При этом работы никем не производились, но были оплачены.

«В ходе расследования данного уголовного дела следователями выявлен ещё один факт мошенничества при реализации указанного нацпроекта, — уточнили в ведомстве. — Следствием установлено, что в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного между директором МКУ «УКС» и руководителем ООО «Масстройэлит» на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, злоумышленники организовали подписание фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 6,7 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены».

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Оно соединено с основным уголовным делом.