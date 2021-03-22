Пекин, , 05:01 — REGNUM В Китае уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий с участием электрических велосипедов, мотоциклов и автомобилей снизился более чем на 10% в годовом исчислении с момента начала кампании по обеспечению безопасности, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства общественной безопасности КНР, впервые с 2006 года по всей стране произошло снижение общего числа смертей ездоков на электрических велосипедах.

В прошлом году министерство запустило кампанию, требующую от мотоциклистов и водителей электровелосипедов носить защитные шлемы, в то время как автомобилисты и пассажиры теперь должны пристегивать ремни безопасности.

С 1 июня 2020 года езда на мотоцикле без шлема в Китае является наказуемым правонарушением, как и вождение автомобиля или езда в автомобиле без пристегнутого ремня безопасности.