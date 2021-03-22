Пекин, , 04:57 — REGNUM Китай намерен ужесточить уголовное наказание за нарушения прав интеллектуальной собственности, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно уведомлению, опубликованному Национальным управлением интеллектуальной собственности КНР, власти должны перейти к более активным мерам по борьбе со злонамеренными заявками на товарные знаки, неквалифицированными патентными агентами, а также подделкой и изменением юридических документов или печатей.

С 2019 года Китай предпринял ряд общенациональных мер по усилению надзора в сфере прав интеллектуальной собственности.