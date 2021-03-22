Шарлотт, США, , 04:55 — REGNUM Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл может пропустить остаток сезона из-за травмы. Об этом 22 марта сообщает ESPN.

Отмечается, что в матче с «Клипперс» регулярного чемпионата НБА 19-летний Болл неудачно упал и получил травму руки. Та игра завершилась поражением «Шарлотт» со счётом 98:125.

Болл является одним из главных претендентов на звание новичка года в НБА. На драфте 2020 года он был выбран под общим третьим номером. В текущем сезоне он набирает в среднем 15,9 очка, делает 5,9 подбора и 6,1 передачи за матч.