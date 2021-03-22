Пекин, , 04:53 — REGNUM В Китае стартовала восьмимесячная кампания по борьбе с порнографией и другим вредным контентом, информацией и публикациями в интернете, а также с нарушением авторских прав, пиратством и соответствующей незаконной деятельностью, сообщает агентство Синьхуа.

Централизованная акция также будет направлена против вредной, вводящей в заблуждение информации в Интернете, к которой особенно восприимчивы несовершеннолетние, говорится в уведомлении Национального управления по борьбе с порнографией и незаконными публикациями.

Будут устранены злоупотребления, связанные с «чаевыми» в прямом эфире или денежными пожертвованиями зрителей их любимым трансляторам при просмотре контента.

Власти будут оказывать высокое давление на интернет-троллей, а также людей, выстраивающих при помощи сети непрозрачные отношения. Кампания продлится до конца ноября этого года.