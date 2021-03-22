Пекин, , 04:49 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения КНР учредила специальный экспертно-консультативный комитет для оказания помощи в борьбе с растущей заболеваемостью близорукостью среди детей и подростков, сообщает агентство Синьхуа.

Опираясь на набранную группу экспертов, ранее состоявшую исключительно из офтальмологов, новый комитет заручился помощью профессионалов во многих областях, включая профилактику и лечение близорукости, здоровье младенцев, общественное здравоохранение, традиционную китайскую медицину и медицинское образование.

Он был основан с целью предоставления профессиональных консультаций в рамках стратегий и политики, связанных с управлением здоровьем глаз и, в частности, профилактикой и контролем близорукости, которая, согласно статистике, затронула 53,6% китайских молодых людей в 2020 году.

Ближайшими задачами, стоящими перед комитетом, являются оценка усилий властей провинций по профилактике и борьбе с близорукостью, а также предоставление инструкций и обучение в рамках пилотной программы в той же области.

Ожидается, что в течение трехлетнего срока его полномочий, первый состав комитета проведет консультации по технологическим стандартам и усилиям правительства в разработке соответствующих законов и нормативных актов.

Китай предложил эффективно бороться с детским ожирением и близорукостью в рамках своей 14-й Пятилетки и долгосрочных целей до 2035 года.