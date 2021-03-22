Тунис, , 04:45 — REGNUM Первый компонент российской вакцины «Спутник V» от коронавируса получил министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба ведомства.

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Министр отправился в Арьяну, пригород столицы государства, города Туниса. Здесь, в центре вакцинации, глава минздрава страны получил первую дозу препарата от COVID-19 «Спутник V» российского производства.

Общенациональная компания по вакцинации населения стартовала в Тунисе 13 марта. По данным минздрава страны, на вакцинацию записались более 622 тысяч человек. За девять дней с начала вакцинации прививка от COVID-19 была сделана более 12 тысяч граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла в Тунис 9 марта.

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