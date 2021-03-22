Пекин, , 04:44 — REGNUM Одна из самых разыскиваемых в Китае беглых преступниц Цай Ин вернулась в Китай и сдалась властям через 15 лет после того, как бежала за границу, сообщает агентство Синьхуа

Цай является бывшей главой районного жилищного управления города Фучжоу провинции Фуцзянь на востоке Китая. Она сбежала за границу в марте 2006 года, сообщили в управлении, занимающемся репатриацией беглецов и возвращением активов при центральной координационной группе по борьбе с коррупцией.

Прокуратура начала расследование в отношении Цай в июле 2012 года, так как подозревалась в совершении преступления, связанного с получением взяток. Она была внесена в красный список Интерпола, то есть список лиц, требующих международного ареста, в апреле 2018 года.

Управление обязалось продолжить свои интенсивные операции по репатриации беглецов и возвращению активов в рамках кампании по обеспечению того, чтобы должностные лица не осмеливались, не могли и не имели желания совершать коррупционные акты.