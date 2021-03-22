Тяньцзинь, Китай, , 04:36 — REGNUM Объем внешней торговли города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая с января по февраль продемонстрировал значительный рост, сообщает агентство Синьхуа.

Объем внешней торговли города вырос на 21,1% в годовом исчислении до 120,3 млрд юаней (около $18,5 млрд) за первые два месяца 2021 года, сообщает муниципальная комиссия коммерции Тяньцзиня.

Рост был в основном обусловлен экспортом, который поднялся на 45,7% в годовом исчислении до 52,1 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 7,3% до 68,3 млрд юаней.

Частные предприятия стали основным фактором роста объемов торговли. Их показатели объемов внешней торговли увеличивались ускоренными быстрыми темпами на 39,5% в годовом исчислении до 43,5 млрд юаней, что составляет примерно 36,2% от общего объема торговли города за двухмесячный период.

Объем импорта и экспорта предприятий города, финансируемых из-за рубежа, достиг 64,9 млрд юаней, что на 13,6% больше, чем в прошлом году, в то время как объем внешней торговли государственных предприятий достиг 11,7 млрд юаней, что на 9% больше в годовом исчислении.

В Тяньцзине наблюдался быстрый рост экспорта трудоемкой продукции, механической и электротехнической продукции. Комиссия пообещала изучить новые бизнес-модели внешней торговли путем дальнейшего внедрения цифровой экономики, оптимизации структуры импорта и экспорта продукции и расширения импорта новых торговых продуктов, чтобы придать импульс экономическому росту города.