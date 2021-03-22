Брюссель, , 04:32 — REGNUM Все запросы на экспорт вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca в Великобританию будут тщательно изучаться Евросоюзом до тех пор, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам препарата в страны ЕС. Об этом 22 марта сообщило агентство агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

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Представитель ЕС пояснил агентству, что до сих пор завод по производству вакцины, расположенный в Нидерландах, не получал заявок на поставки препарата в Великобританию. В случае появления подобных запросов они, скорее всего, будут отклонены.

Отмечается, что у Евросоюза заключены с компанией-производителем вакцины от COVID-19 свои собственные контракты и их условия не соблюдаются. Поэтому вакцина и её составляющие, произведённые на предприятиях, расположенных на территории ЕС, будут использованы для поставок только странам, входящим в объединение.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke пригрозила компании AstraZeneca вводом запрета на экспорт вакцины от коронавируса из Евросоюза. Это связано с сокращением компанией-производителем вакцины согласованных поставок в страны ЕС. Глава ЕК уточнила, что AstraZeneca поставила в первом квартале текущего года только 30% от запланированного объёма вакцины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не понадобится странам Европы.

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