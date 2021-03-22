Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:31 — REGNUM Кемеровское управление СКР проводит доследственная проверка по сообщению о том, что четырёхлетний ребёнок проживает в антисанитарных условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что квартира, где проживает женщина с ребёнком захламлена. Отмечается, что старший сын ушёл жить к отцу, как только ему исполнилось 14 лет.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что жительница города Новокузнецка воспитывает четырёхлетнюю дочь в антисанитарных условиях, а органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляют контроль над женщиной в части воспитания ребёнка. По данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в СКР.

В настоящее время опрашиваются сотрудники органа опеки и попечительства, необходимые документы, касающиеся данной семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.