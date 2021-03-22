Нью-Йорк, США, , 04:29 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:106.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 13 результативных передач.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал разыгрывающий Кайри Ирвинг, записавший на свой счёт 28 очков.

Читайте также: «Бостон» обыграл «Орландо» благодаря 34 очкам Брауна