Пекин, , 04:01 — REGNUM Бюджетные доходы Китая выросли на 18,7% в годовом исчислении за первые два месяца 2021 года, восстановившись после 3,9% падения, зарегистрированного в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно данным Министерства финансов КНР, за период с января по февраль бюджетные доходы страны достигли 4,18 трлн юаней (около $644,47 млрд).

«Быстрый рост бюджетных доходов в первые два месяца был в основном обусловлен устойчивым экономическим восстановлением Китая и относительно низкой базой за тот же период годом ранее», — сказал, научный сотрудник Национальной академии экономической стратегии при Китайской академии социальных наук Хэ Дайсин.

Налоговые поступления достигли 3,7 трлн юаней за первые два месяца, увеличившись на 18,9% в годовом исчислении.

Поступления от НДС, крупнейшего источника налоговых поступлений в стране, подскочили почти на 20% по сравнению с предыдущим годом, в то время как поступления от корпоративного подоходного налога выросли на 13,2%

Разбивка показала, что центральное правительство и местные органы власти собрали 2,05 трлн юаней и 2,13 трлн юаней бюджетных доходов соответственно в течение двух месяцев, что в обоих случаях на 18,7% больше в годовом исчислении.

Свежие данные также показали, что бюджетные расходы Китая выросли на 10,5% в годовом исчислении до 3,57 трлн юаней за первые два месяца. По данным министерства, значительно возросли бюджетные расходы в таких областях, как наука и техника, образование, занятость и здравоохранение.