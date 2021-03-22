Сергиев Посад, Московская область, 22 марта, 2021, 03:55 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области поступил банкротный иск к ФГУП «Электромеханический завод «Звезда». Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает поставщик газа, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление ООО «Газпром межрегионгаз Москва» поступило в суд 19 марта 2021 года. Сумма задолженности, послужившая основанием для обращения с иском о несостоятельности, не сообщается. Между тем ранее стороны неоднократно встречались в суде. Так, к примеру, в феврале 2021 года поставщик газа взыскал долг по договору от 15.10.2012 года «за период с июня по август 2020 года в размере 246 386,96 рубля» и небольшую неустойку.

Финансовые претензии к ФГУП были также и у поставщиков других услуг, в том числе и у АО «Мосэнергосбыт».

По данным ЕГРЮЛ, госзавод был учрежден в декабре 1991 года. Учредителем числится Минпромторг России. Основной вид деятельности ФГУП — производство компьютеров и периферийного оборудования. Уставный капитал превышает 639 млн рублей. Директор — Геннадий Карпенко. С ноября 2020 года предприятие находится в стадии реорганизации в форме преобразования.