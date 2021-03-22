Хайкоу, Китай, , 03:51 — REGNUM Тропическая китайская провинция Хайнань на юге страны вскоре запустит грузовой воздушный маршрут Хайкоу — Париж для обслуживания международных грузовых перевозок своего свободного торгового порта, сообщает агентство Синьхуа.

HNA Cargo Co., Ltd., являющаяся дочерней компанией грузового перевозчика, хайнаньской компании HNA Group, подписала соглашение о регулярном воздушном сообщении между столицей провинции городом Хайкоу и компанией Dynamic Parcel Distribution (DPD), дочерней фирмой GeoPost S. A., принадлежащей французской компании La Poste.

Согласно соглашению, самолет Boeing 787−900 будет совершать рейсы туда и обратно между Хайкоу и Парижем дважды в неделю, а первый рейс запланирован на 27 марта. Обе компании привержены идеям углубления сотрудничества в области межконтинентальных авиаперевозок беспошлинной продукции и трансграничной логистики в сфере электронной коммерции.

1 июня 2020 года Китай опубликовал генеральный план создания Хайнаньского порта свободной торговли, направленный на то, чтобы к середине века превратить островную провинцию во всемирно влиятельный порт свободной торговли высокого уровня.