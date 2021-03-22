Чжэнчжоу, Китай, , 03:44 — REGNUM Грузовой поезд, груженный 1600 тоннами китайского зеленого чая, «чайную базу» Поднебесной, город Синьян в центральной провинции Хэнань по направлению в Узбекистан, что стало самой крупной экспортной партией чая города в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Синьянской таможни, в этом году город экспортировал в общей сложности 1893,2 тонны чая на сумму 26,7 млн юаней ($4,1 млн), что на 70,2 и 53,5% больше соответственно, чем годом ранее за аналогичный период.

Город Синьян, насчитывающий 2300 лет истории выращивания чая, славится своим зеленым чаем Синьян Маоцзянь, который экспортируется в Африку, Центральную и Юго-Восточную Азию и Европу.

Заместитель генерального директора Henan Tea Import and Export Group Цинь Гопин объяснил рост экспорта чая ослаблением регуляций таможенной службы на базе выращивания чая.