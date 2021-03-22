Ханчжоу, Китай, , 03:38 — REGNUM Центр электронной коммерции на востоке Китая провинция Чжэцзян сообщила о значительном росте розничных онлайн-продаж за первые два месяца этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Розничные онлайн-продажи провинции за указанный период достигли 246,8 млрд юаней (около $38,05 млрд), что на 48,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные провинциального департамента торговли.

Жители провинции, где базируется гигант электронной коммерции компания Alibaba, потратили 138,4 млрд юаней на онлайн-покупки с января по февраль, что на 54% больше, чем годом ранее.

Одежда, обувь и сумки, предметы интерьера, а также компьютеры, средства связи и бытовая электроника вошли в лидирующие категории по объему онлайн-продаж.