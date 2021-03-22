Пекин, , 03:36 — REGNUM Дочерняя компания китайской фирмы China Electronic Technology Group Corporation (CETC) разработала полную серию отечественных ионных имплантеров для производителей чипов, сообщает агентство Синьхуа.

Все ионные имплантеры производятся в Китае и могут обеспечивать универсальное обслуживание для мировых производителей чипов, добавили в CETC.

Дочерняя компания CETC Electronics Equipment Group разработала семейство ионных имплантеров, начиная от имплантатов среднего тока, высокого тока и высокой энергии, до имплантатов для специальных применений и полупроводников третьего поколения, которые могут охватывать 28-нанометровый производственный процесс.

В процессе производства микросхем ионный имплантер помещает различные химические элементы в виде ионов с запрограммированной энергией в полупроводниковые материалы, чтобы изменить электрические характеристики материалов.

CETC заявила, что она преодолела «бутылочные горлышки» в разработке ионных имплантеров, такие как высокоэффективные ионные источники и высокоскоростная передача пластин, получив в общей сложности 413 основных патентов.