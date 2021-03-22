Москва, , 03:34 — REGNUM Выход США из ядерной сделки по Ирану назвал грубейшим нарушением международного права министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 марта в интервью китайским СМИ.

Как пояснил глава МИД РФ, выйдя из иранской ядерной сделки Вашингтон не только прекратил выполнять свои обязанности, но и запретил выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН всем остальным странам. На Западе это восприняли, по словам Лаврова, как «ну что поделать, вот так Соединённые Штаты решили; конечно, хорошо бы они продолжали выполнять резолюцию по иранской ядерной программе, но вот это реальность».

Глава МИД РФ отметил, что это «не реальность», а грубейшее нарушение международного права, а также свидетельство полной недоговороспособности Соединённых Штатов. Лавров выразил надежду на то, что администрация США, изъявившая желание вернуться в ядерную сделку по Ирану, выполнит своё намерение.

Напомним, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) был подписан с Ираном Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, и Францией в 2015 году. Целью договора было урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Ирана. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и возврате санкций в отношении Ирана. Действующий президент США Джозеф Байден не раз заявлял о готовности возврата страны в ядерную сделку, однако до сих пор администрация Белого дома не предприняла никаких шагов в этом направлении.

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