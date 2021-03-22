Москва, , 03:34 — REGNUM Арбитраж Москвы 21 апреля 2021 года рассмотрит иск Минздрава России к ООО «Биотэк» из одноимённой группы, которую основал задержанный совместно с пензенским губернатором Иваном Белозерцевым бизнесмен Борис Шпигель. Министерство требует взыскать с поставщика пени. Вероятно, в основе спора лежит один из госконтрактов, передаёт ИА REGNUM.

Иск от министерства поступил в суд в конце февраля 2021 года, а в начале марта его принял к производству судья Поздняков. В споре речь идёт «о взыскании пени в размере 3 104 783,40 рубля». Прочие детали дела пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в ноябре 1991 года для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Фирма «прописана» в Москве, имеет уставный капитал — 50 тыс. рублей. Владелец 77% доли Евгения Шпигель, а оставшейся части — АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк». Компания выступала соучредителем фонда «Стабильность», в создании которого отметился и бывший сенатор от Пензенской области Борис Шпигель. По открытым данным, ООО «Биотэк» было поставщиком почти в 13 тыс. госконтрактов на общую сумму более 95 млрд рублей.

Напомним, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и основателя группы «Биотэк», экс-сенатора от региона Бориса Шпигеля задержали 21 марта 2021 года. Они проходят фигурантами по коррупционному делу.