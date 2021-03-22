Пекин, , 03:29 — REGNUM Alibaba.com, являющаяся онлайн-площадкой для бизнеса для глобальных оптовиков при компании Alibaba Group, подписала меморандум о взаимопонимании с Вьетнамским агентством содействия торговле Vietrade с целью поддержки вьетнамских фирм и наращивания онлайн-экспорта, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно Меморандуму, Alibaba.com будет поддерживать вьетнамские фирмы предоставлением более быстрого доступа к своей глобальной платформе электронной коммерции, а также посредством решений, предназначенных для ускорения роста бизнеса и индивидуальных услуг, чтобы помочь им углубить возможности в сфере онлайн-торговли.

В 2020 году обе стороны организовали семинары для компаний из пяти вьетнамских провинций и городов, включая Хошимин. Ожидается, что в этом году будут организованы еще четыре семинара в других местах. Alibaba.com пообещает поддержать 10 тыс. вьетнамских фирм к 2024 году.

Согласно отчету e-Conomy SEA 2020, объем рынка электронной коммерции Вьетнама в настоящее время составляет $7 млрд, при темпах роста 46% в период с 2019 по 2020 год. Ожидается, что он достигнет $29 млрд в 2025 году.