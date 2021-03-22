Нанкин, Китай, , 03:21 — REGNUM Специальный прямой грузовой авиамаршрут для перевозок в сфере электронной коммерции соединил восточно-китайскую провинцию Цзянсу с Филиппинами, сообщает агентство Синьхуа.

Первый рейс доставил около 50 тыс. товаров на общую сумму 5 млн юаней (около $769 тыс.) из китайского города Чанчжоу в Манилу на прошедшей неделе. По данным органов по надзору за трансграничной электронной коммерцией Чанчжоу, в этом году планируется осуществить более 200 рейсов в рамках нового маршрута для реализации экспорта на общую сумму 650 млн юаней.

Будучи одним из крупнейших экспортеров страны, Цзянсу в прошлом году продемонстрировала рекордные 4,45 трлн юаней внешней торговли товарами, заняв второе место по стране.