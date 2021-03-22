Москва, , 03:09 — REGNUM Ввод паспортов вакцинации от COVID-19 должен учитывать различные аспекты и строиться на принципе добровольности. Об этом заявил 22 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

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Лавров отметил, что сейчас в мире пытаются определить пути перехода к нормальному функционированию стран, народов и граждан в условиях, когда коронавирусная инфекция ещё является «серьёзным вызовом для многих регионов мира». Поэтому в мире так актуальна тема возможного использования «прививочных паспортов».

Министр иностранных дел РФ напомнил, что инициатива о разработке «электронных паспортов здоровья» для международных поездок принадлежит китайскому лидеру Си Цзиньпину. Лавров заметил, что в настоящее время изучается опыт Китая и подходы других стран к данному вопросу. По мнению главы МИД РФ, важно взвесить все аспекты подобных инициатив, учитывая принцип добровольности вакцинации, а также равноправный подход, чтобы возможные инновации в разных странах были взаимоприемлемы.

Сергей Лавров «Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника», — уточнил Лавров.

Глава МИД РФ уточнил, что российский опыт использования паспортов вакцинации в настоящее время находится на стадии формирования. Прошедшие вакцинацию могут получить «сертификат вакцинации» в электронном и бумажном виде. Данные заносятся в федеральный реестр, документ подтверждает факт получения вакцины гражданином. При этом в России этот документ пока не используется в иных целях, в настоящее время изучаются все аспекты такой инициативы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД РФ Лавров заявил о необходимости ухода от использования доллара.

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