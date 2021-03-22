Пенза, 22 марта, 2021, 03:09 — ИА Регнум. В свете задержания пензенского губернатора Ивана Белозерцева по подозрению в получении многомиллионной взятки в прицеле внимания общественности оказались и его дети, которые имеют обширный бизнес в регионе. ИА REGNUM выяснило, что Александр Белозерцев, чьи данные схожи с данными старшего сына губернатора, в 2020 году расширил свой бизнес-портфель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, и Данила, и Александр Белозерцевы фигурируют в ЕГРЮЛ как владельцы десятка компаний. Старший сын губернатора около шести лет назад был заместителем главы правительства области, но после того, как глава семьи стал врио губернатора, Александр пост покинул. Занимал он и другие должности госслужбы.

Подробно о бизнесе семьи губернатора ИА REGNUM рассказывало в материале Красная зона для Белозерцева: о бизнесе детей и связях губернатора.

В 2020 году список активов Александра Белозерцева стал больше как минимум на одну позицию. К долям в компании «Алеф» (работает в сфере недвижимости) и «Энергоцентр «Пенза» (производство электроэнергии) с ноября 2020 года добавилось 50% доли в ООО «Производственно-коммерческое предприятие нефтегазового оборудования». Оно было учреждено в Пензенской области в апреле 2014 года. Основной вид деятельности — производство прочих кранов и клапанов. Директором с июня 2020 года является Андрей Лубочников, а вторым совладельцем с мая 2020 года — Дмитрий Акимов.

ООО «Производственно-коммерческое предприятие нефтегазового оборудования» позиционируется как крупный производитель нефтегазового оборудования для компаний в России, Белоруссии и Казахстане.

Примечательно: по открытым данным, фирма была поставщиком более 40 госконтрактов на общую сумму свыше 39,4 млн рублей. Последние госконтракты были подписаны в 2018 году.

Напомним, Ивана Белозерцева задержали 21 марта 2021 года по подозрению в получении взятки — более 31 млн рублей. В качестве фигурантов этого же дела проходят крупный бизнесмен, бывший сенатор от Пензенской области Борис Шпигель (глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК») и ещё ряд лиц. Задержанного губернатора этапировали в Москву, где ему будет избрана мера пресечения.