Бостон, США, , 03:05 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:96.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, записавший на свой счёт 34 очка.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

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