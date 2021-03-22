Денвер, США, , 03:01 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:108.

Самыми результативными игроками матча стали форварды «Пеликанс» Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм, записавшие на свой счёт по 30 очков.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

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