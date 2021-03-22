Хьюстон, США, , 02:58 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Хьюстона» Кристиан Вуд, записавший на свой счёт 27 очков.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал защитник Лугенц Дорт, набравший 23 очка.

Таким образом, «Хьюстон» потерпел 20-е поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

Читайте ранее в этом сюжете: «Хьюстон» установил антирекорд в НБА