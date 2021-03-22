Майами, США, , 02:54 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 109:106.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Эдрис Адебайо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал форвард Домантас Сабонис, на счету которого дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

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