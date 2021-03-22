Дьёр, Венгрия, , 02:49 — REGNUM Женская сборная России по гандболу обыграла команду Венгрии в матче отборочного турнира к Олимпиаде в Токио. Встреча прошла в венгерском Дьёре и завершилась со счётом 29:23.

Сборная России заняла первое место в своей отборочной группе, одержав три победы в трёх матчах. Ранее российские гандболистки обыграли команды Казахстана и Сербии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам квалификационного турнира сборные России и Венгрии обеспечили себе участие в Олимпиаде.

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