Москва, , 02:44 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл представителю Нидерландов Анишу Гири в финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

21 марта прошёл второй матч финала, в котором игроки провели четыре партии в быстрые шахматы. Каждый из шахматистов выиграл по одной партии, ещё две завершились вничью.

Первый матч финала, который прошел 20 марта, также завершился вничью. Поэтому был назначен тай-брейк, состоявший из двух партий в блиц. В нём сильнее оказался Гири, который выиграл обе партии.

В матче за третье место действующий чемпион мира Магнус Карлсен победил американца Уэсли Со.