Москва, 22 марта 2021, 02:42 — REGNUM Уход от использования контролируемых Западом международных платежных систем назвал необходимым в современных реалиях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ накануне своего официального визита в КНР. Текст интервью был опубликован 22 марта пресс-службой МИД России.
Глава МИД заявил о необходимости снижать санкционные риски, укрепляя свою технологическую самостоятельность и переходя на расчёты в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару.
Лавров отметил, что США объявили своей задачей ограничить технологические возможности развития России и КНР. По словам Лаврова, современная жизнь заставляет Китай и Российскую Федерацию выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от «причуд» западных партнёров.
В заключении Лавров заметил, что исторический процесс «всё равно возьмёт своё».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Лавров заявил об автоматическом продлении на пять лет Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
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