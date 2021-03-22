Москва, , 02:42 — REGNUM Уход от использования контролируемых Западом международных платежных систем назвал необходимым в современных реалиях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ накануне своего официального визита в КНР. Текст интервью был опубликован 22 марта пресс-службой МИД России.

Глава МИД заявил о необходимости снижать санкционные риски, укрепляя свою технологическую самостоятельность и переходя на расчёты в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару.

Лавров отметил, что США объявили своей задачей ограничить технологические возможности развития России и КНР. По словам Лаврова, современная жизнь заставляет Китай и Российскую Федерацию выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от «причуд» западных партнёров.

Сергей Лавров «Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится «на неправильной стороне истории», — пояснил глава МИД России.

В заключении Лавров заметил, что исторический процесс «всё равно возьмёт своё».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Лавров заявил об автоматическом продлении на пять лет Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

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