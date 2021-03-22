Москва, , 07:20 — REGNUM По итогам 2020 экспорт высокотехнологичной продукции из Москвы увеличился на 44%. Об этом сообщила заместитель мэры столицы Наталья Сергунина.

Основными импортерами высокотехнологичных товаров московских компаний стали страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии. Что касается наиболее востребованных экспортных товаров столицы, то в их число вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие.

«В прошлом году экспорт технологичной продукции города увеличился на 44 процента. Его объем в денежном выражении — 30 миллиардов долларов. Москва поставляет за рубеж более трети общероссийского объема в этом сегменте», — заявила Сергунина.

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