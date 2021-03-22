Москва, , 02:13 — REGNUM Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем выполняется и будет автоматически продлён ещё на пять лет. Об этом 22 марта заявил китайским СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров накануне своего визита в КНР.

Лавров напомнил, что договор вступил в силу 28 февраля 2002 года и отметил, что Россия рассчитывает, что 28 февраля 2022 года, когда исполнится 20 лет со дня вступления в силу договора, он будет автоматически продлён ещё на пятилетний срок.

По словам главы МИД РФ, динамичное развитие двусторонних отношений между Россией и Китаем за последние 20 лет свидетельствует о том, что договор «успешно прошел проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято выполняются».

Также Лавров отметил, что связи между Китаем и Россией характеризуются как лидерами, так и гражданами обеих стран как лучшие за всю историю двусторонних отношений. По мнению главы МИД РФ, выйти на такой «беспрецедентный уровень» связям обеих стран удалось в значительной степени благодаря договору.

Сергей Лавров «Напомню, обязательства заключаются в том, чтобы передавать дружбу между нашими народами новым поколениям. Это уникальная правовая формула, которую я не видел больше нигде, кроме как в отношениях между Россией и Китаем», — добавил Лавров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите главы МИД РФ Лаврова в китайский город Гуйлинь, где он встретится со своим коллегой, главой МИД КНР Ван И.

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